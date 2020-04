Wolfwerend hek houdt schaapskudde veilig

"Het is toch je grote angst", zegt herder Coos Drost, "dat je 's ochtends bij je schapen komt en dat er een paar gepakt zijn door een wolf." Met hulp van het International Fund for Animal Welfare (IFAW) is het hek geplaatst. Het IFAW is een organisatie die zich onder andere in Afrika bezig houdt met olifanten, in Azië met roofvogelopvang en in Europa dus met wolven: "Ze willen dat mensen en wilde dieren samen kunnen leven", zegt Drost. En dus staat er nu een spiksplinternieuw wolvenhek langs de Drentsche Aa.

Reeële angst

De angst voor wolven leeft onder schapenhouders: "Ik ken er genoeg die er niet van kunnen slapen", zegt Drost. De afgelopen jaren zijn er in Drenthe tientallen schapen gepakt door een wolf. En dat kan er soms erg aan toe gaan: soms pakt een wolf in één nacht meerdere schapen in een enkele weide. Daarom worden er op verschillende manieren maatregelen genomen om schapen te beschermen tegen wolven: vrijwilligers van de organisatie Wolf-Fencing Nederland helpen schapenboeren met het plaatsen van extra hoge hekken, en de provincie stelde deze week vijftigduizend euro beschikbaar voor schapenhouders die rasters willen plaatsen.

Tik op de neus

Maar daar hebben de herders van Het Stroomdal niet op willen wachten. Zij hebben vanaf deze week hun eigen hek en daar is de herder heel blij mee: "Het is stevig, ziet er goed uit en we kunnen er lekker veel stroom op zetten: 4,5 duizend volt, en we proberen meer. Zodat de wolf een stevige klap op z'n neus krijgt als hij wat probeert. Dan leert hij het wel af!"