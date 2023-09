Bijna overal in Drenthe zijn minder kinderen en jongeren lid van een sportvereniging

Volgens NOC*NSF was landelijk vorig jaar zo'n 48 procent van de kinderen en jongeren lid, tegenover 51 procent in 2018. In alle Drentse gemeenten ligt dat percentage lager. Tynaarlo zit daar met 47,2 procent net onder, het percentage is in Assen met 33,7 procent het laagst.

De daling is deels te verklaren doordat kinderen in de coronaperiode minder zijn gaan sporten, stelt NOC*NSF. De instroom bij sportverenigingen was toen lager. Volgens cijfers van het CBS was de sportdeelname in 2022 nog niet terug op het niveau van voor de coronapandemie.

Ook zijn contributies voor bijna alle sporten gestegen tijdens het seizoen van 2022/2023, staat in de meest recente contributiemonitor van het Mulier Instituut. Volgens het Mulier Instituut kan een verhoging van de contributie 'het ledental onder druk zetten'.

Zorgen

Afgelopen mei uitte Sport Drenthe al zorgen over jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Die groep laat vooral buitensporten in teamverband links liggen. "Sport is een basis voor een leven lang bewegen, een basis voor gezond blijven en je doet er sociale contacten op. Onder jongeren nemen mentale problemen toe, sommigen voelen zich eenzaam. Sporten kan dan juist enorm helpen", zei Hans Slender er destijds over.

Overigens is het niet zo dat die groep helemaal stilzit. Jongeren zijn juist meer gaan fitnessen in sportscholen.