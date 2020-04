Familie organiseert optocht voor jarige Colin

Gebak voor onderweg

Op een parkeerplaats verderop hadden de auto's zich verzameld. "Ik had op internet gezien dat ze een soortgelijke actie deden bij een klein jongetje. Dus ik vond dat zoiets ook moest kunnen voor een groot jongetje", lacht moeder Diana. Ze had allemaal tasjes ingepakt voor de mensen in de voorbijkomende auto's. Daarin zat onde rmeer een gebakje. "Als het niet hier kan, dan krijgen ze maar een gebakje mee naar huis.'



De jarige kon het geheel wel waarderen. "Ik voelde me wel jarig vandaag, al is het natuurlijk heel anders dan een normale verjaardag. Maar dit is een leuke oplossing. Zo zie ik mijn opa's en oma's ook nog, die ik al lang niet meer had gezien vanwege corona". Familie en vrienden kijken ondertussen uit naar betere tijden. "De borrel houden we toch wel tegoed", klinkt het lachend vanuit de auto.