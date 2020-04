50PLUS Assen: Geert Dales kan beter vertrekken

Clemens Otto is fractieleider van 50PLUS in Assen. Hij vindt het jammer dat het zo loopt. "Er zijn wel belangrijker dingen in deze coronatijd dan dit geneuzel. Het lijken wel haantjes die blijven zitten, terwijl ze niet functioneren, iets niet goed doen. Dit komt de regionale politiek niet ten goede."

Eigenbelang

Partijvoorzitter Dales kan volgens Otto beter vertrekken zegt hij in het RTV Drenthe-programma Cassata. "Ik heb de man twee jaar geleden ontmoet als een heel empathisch mens. In de tussentijd zijn er in het hoofdbestuur vier mensen weggestuurd. Als je je daarin verdiept zie je dat Dales dingen uithaalt voor zijn eigen ik. Dat moet je niet hebben als partij, dus hij moet weg."

Frank Duut

In het begin was Ottto nog tevreden over Geert Dales. Dales steunde de partij in de kwestie Frank Duut. Die verliet 50PLUS na de verkiezingen voor Provinciale Staten in Drenthe en nam zijn zetel mee. Hij heeft ons inderdaad een tijd gesteund, maar daarna begon hij dingen voor zichzelf te regelen en daar heb ik moeite mee. Hij staat bijvoorbeeld zelf kandidaat voor de Kamerverkiezingen, maar heeft zelf de selectiecommissie samengesteld die de kandidaten kiest. Dan keurt de slager zijn eigen vlees."

Beschadigd

Volgens Otto blijkt dat ook aan zijn opstelling. "De meerderheid van de Kamerleden roept dat hij moet opstappen omdat dat beter is voor de partij. Dan zegt hij weer ik wacht op de uitkomst van de algemene ledenvergadering van de partij. Dat kan niet, hij is te beschadigd."

Henk Krol steunt Dales nog wel, maar volgens Otto is het de vraag hoe lang dat nog duurt. "De steun voor Dales brokkelt steeds verder af, nu ook al op provinciaal en op lokaal niveau. Mensen proberen Krol te bewegen om een ander keuze te maken, anders krijg je straks een tweedeling in de partij."

