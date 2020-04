Ondernemen in Drenthe: Bedrijfsleven hoopt komende week op 'meer ruimte' om te ondernemen

De coronacrisis hakt er flink in bij ondernemers in Noord Nederland (Rechten: Edwin van Stenis)

De economie in het Noorden krijgt klappen. Die klappen kunnen voor een deel worden opgevangen met hulp van de overheid. Maar het gaat nog een hele tijd duren voordat het oude niveau terug is. In de recreatiesector vrezen zes van de tien ondernemers dat ze het einde van de crisis niet halen.

Voorzitter Sieger Dijkstra van werkgeversorganisatie VNO NCW Noord is meerdere dagen per week bezig voor de organisatie. Veel landelijk overleg over hoe het straks in de anderhalve meter economie moet. Een economie waarbij we afstand van elkaar moeten houden.

En dat is volgens Dijkstra best mogelijk. Hij vertelt er over in Ondernemen in Drenthe op TV Drenthe.

Maar eerst is het zaak om bedrijven te helpen. Er zou een golf aan faillissementen aan komen. "Faillissementen is van alle tijden. Als ze al niet gezond waren, hebben ze het nu extra moeilijk. En nul omzet hakt er in. Gelukkig zijn er regelingen voor deze bedrijven. Er is al flink wat geld uitgekeerd. Het gaat om miljarden. Het wordt steeds beter. Het is misschien nog niet genoeg. Maar wel heel veel en er is best snel gehandeld door de overheid als je ziet wat er al betaald is." Zo vertelt Dijkstra.

Grote groep recreatieondernemers vreest voor toekomst

Recreatie en toerisme in Drenthe is een grote economische peiler. Maar die peiler heeft het zwaar te verduren volgens Astrid Crum van Marketing Drenthe. Twee maal is een monitor gehouden onder recreatieondernemers. "Bij de tweede meting blijkt dat de crisis er heel hard in hakt. We hebben een schatting gemaakt en daaruit blijkt dat er een omzetderving van vier miljoen euro is per dag. Als het door gaat tot eind mei, dan gaat het al om een bedrag van 300 miljoen. Uit de monitor blijkt dat zes op de tien ondernemers bang is om failliet te gaan."

Lege winkelstraten zijn er overal. De Meppeler ondernemer Arnold Schuurman heeft een parfumerie en schoonheidssalon. "Om acht uur op zondag door de winkelstraat in Meppel lopen geeft hetzelfde beeld als nu op een doordeweekse dag. Je ziet wat klanten terug komen, maar de meesten blijven thuis. We bezorgen tegenwoordig veel. Het voordeel daarvan is dat je je klanten heel goed leert kennen en je weet waar je klant woont."

Samenwerken in crisistijd

De Meppeler ondernemers beginnen met acties. Ze zoeken naar oplossingen voor de anderhalve meter samenleving. In Emmen liggen volgens Herman Idema van Ondernemend Emmen volop kansen. Sterker nog; het is tijd om de productie vanuit het buitenland weer naar Nederland te halen. "Export wordt steeds moeilijker. Zeker omdat je ook geen grondstoffen krijgt."

In Emmen zijn bedrijven die overschakelen op de productie van medische hulpmiddelen. "Bijvoorbeeld een bedrijf dat filtermateriaal maakt voor de varkensindustrie. De filters moeten er voor zorgen dat virussen er niet door komen. Die schakelen om."

De anderhalve meter economie heeft bedrijven aan het denken gezet volgens Sieger Dijkstra van VNO NCW Noord. "Daar gaan we dinsdag in de persconferentie van premier Rutte wat over gaan horen. Ik hoop echt dat we de economie weer wat adem kan geven. Dit hakt er echt in. Ik hoop dat we dan ook met z'n allen de discipline hebben om in te spelen op nieuwe regels."

