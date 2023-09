Wat is er dit weekend te doen?

Bajesdag

Vroege vogels

Vogellefhebbers kunnen zaterdagochtend vroeg uit de veren, want in Uffelte kun je aansluiten bij de Big Day, een bekend fenomeen in de vogelwereld. Het is de bedoeling om zo veel mogelijk verschillende vogels waar te nemen in de regio Uffelte. Dat kan zowel lopend als op de fiets. En het is dubbel feest, want de organisator Vogelwacht Uffelte viert het 50-jarig jubileum dit jaar.