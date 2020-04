Boommarter pakt kuikens van de bosuilen

We volgen al weken het nestje van de bosuil via de wildcamera van Claus van den Hoek. Van het leggen van de eieren tot de eerste muizenhapjes voor de kuikens: het leven in de nestkast in een boom in Nijensleek is prachtig in beeld gebracht. Ook het onverwachte bezoek van een boommarter is door de camera vastgelegd, de twee kuikens hebben het niet overleefd.