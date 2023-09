Vijlbrief vindt plan van NAM voor gaswinning bij Norg 'ongepast'

Terwijl de gaskraan in Groningen dichtgaat, wil de NAM net over de provinciegrens in Langelo juist gas gaan winnen. Dat zogeheten kussengas zit daar in de grond bij de plaatselijke gasopslag. Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) noemt de vergunningsaanvraag die het bedrijf onlangs deed 'ongepast'.