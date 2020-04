160 meldingen bij meldpunt Zorgbelang Drenthe

"Wat uit de meldingen opvalt is dat 50 tot 70 procent van de uitstelbare zorg inderdaad in de maand maart is vooruitgeschoven", zegt Jan van Loenen van Zorgebelang. "Daarbij ontstonden veel zorgen onder patiënten, vooral onder patiënten met kanker. Die zaten met de vraag: Leidt uitstel van behandeling, bijvoorbeeld een bestraling, niet tot gezondheidsschade?"

Zorgbelang kreeg ook signalen binnen over het bezoekverbod. "Dat leidt toch tot schrijnende situaties. Zo vroeg een mevrouw waarom ze niet op bezoek mocht bij haar dementerende man in het verpleeghuis. Ze was bang dat haar man haar niet meer zou herkennen na een tijdje. Een ander melding betrof een jongere die in een instelling bijna een week opgesloten heeft gezeten in een kamer van drie bij drie, omdat er een verdenking van coronabesmetting bij haar was."

Volgens Van Loenen is het van belang dat de urgente niet-coronazorg weer opgestart gaat worden de komende weken. "Maar dat moet niet ten koste gaan van de veiligheid. Het zal wel een inspanning vergen om de ontstane wachtlijsten weer in te lopen."

Het meldpunt van Zorgbelang blijft in ieder geval tot eind april nog beschikbaar.