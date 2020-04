Aantal coronapatiënten in Drentse ziekenhuizen gestegen naar 35

In Drenthe liggen nog vijfendertig mensen in het ziekenhuis met het coronavirus. Dertien daarvan liggen op de intensive care-afdelingen van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en Treant locatie Scheper in Emmen. De andere patiënten liggen op andere afdelingen.

Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorg Noord-Nederland (ROAZ NN) van vanmorgen 10.00 uur, die later op de dag gepubliceerd worden. Ten opzichte van een dag eerder is het aantal ic-patiënten hetzelfde gebleven. Op de andere corona-afdelingen steeg het aantal met vijf.

Noord-Nederland

In Drenthe, Groningen en Friesland samen liggen nu nog 208 patiënten (was 131) op corona-afdelingen van ziekenhuizen. Het aantal ic-patiënten in Noord-Nederland daalde van 87 naar 83. Het merendeel van de ic-patiënten in de noordelijke ziekenhuizen is niet afkomstig uit het Noorden.