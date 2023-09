Beleg van Coevorden komt tot leven in nieuwe tentoonstelling Stedelijk Museum

Zwaardgevechten, het gestamp van soldaten en harde knallen van musketten. Het ging er pakweg 450 jaar geleden ruig aan toe tijdens het Beleg van Coevorden. Zo ruig, dat het Stedelijk Museum in Coevorden met een tentoonstelling komt over die periode tijdens de Tachtigjarige Oorlog.

Zo'n 350 soldaten, wat paarden en kanonnen. Wie de trap oploopt van het Stedelijk Museum in Coevorden ziet het tafereel direct. Een grote maquette die de veldslag van honderden jaren geleden weer tot leven brengt. En daarmee is het direct het pronkstuk van de expositie. "Alles is tot in de detail uitgewerkt. De kleuren van de kleding van de soldaten, de wapens, de vlaggen. We zijn er ontzettend blij mee", vertelt interim-directeur Evelien Wieling.