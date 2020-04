Veel animo voor ruilen bordspelen in Dwingeloo

"Mensen leveren een spel in en krijgen er wat nieuws voor terug waar ze de komende tijd weer mee vooruit kunnen. Spelletjes zijn momenteel helemaal hot. Online spelletjes, maar ook de bordspelletjes. En toen dachten we: kunnen we niet een soort ruilhandel opzetten?", zegt Bram Bloemerts, voorzitter van Stichting Dorpsactiviteiten Dwingeloo.

De eerste negen spelletjes legde het bestuur zelf in en vervolgens ging de club langs de deuren voor de ruilhandel. Daarbij kunnen mensen kiezen uit vijf spelletjes, die genummerd in de achterbak van de auto staan. Op een groene zitzak, het 'spelkussen', kunnen de deelnemers het spel leggen wat ze willen ruilen. Dat kussen ligt op 1,5 meter afstand van de auto. Als de deelnemers hun keuze bekend hebben gemaakt, wordt dat spel op het kussen neergelegd.

Positieve reacties

De deelnemers reageren enthousiast. "Ik heb een zeer mooie puzzel ingeleverd en ik ga nu woordspelletjes doen met collega's. Want wij werken gewoon door en dan moet je tussendoor wat te doen hebben", zegt slagerijmedewerker Helga Duiven.

Marry Nijstad heeft De Kolonisten van Katan ingeleverd. "Dat leek me wel leuk voor iemand anders. En nu heb ik Together we play. Ik heb het nog nooit gespeeld, maar we gaan het vast samen doen. Mijn man, kinderen en ik doen best wel veel spelletjes."

Ook Ingrid van den Brandhof is blij met het initiatief: "Ik heb het spel Ik hou van Holland gekozen. Leuk. Ik heb het al een paar keer op televisie gezien. De kinderen zijn al wat ouder en ik heb er een knorspel voor wat jongere kinderen voor ingeleverd. Daar kan ik een ander weer blij mee maken."