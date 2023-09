Gemeente Tynaarlo op zoek naar locatie voor permanent azc

De gemeente Tynaarlo is op zoek naar een locatie voor een permanent asielzoekerscentrum (azc) in de gemeente. Als er een geschikte locatie wordt gevonden, kan er volgens burgemeester Marcel Thijsen halverwege volgend jaar een azc geopend worden voor 250 mensen.

De gemeenteraad moet wel goedkeuring geven voor de komst van het azc. Burgemeester Marcel Thijsen geeft twee redenen voor de keuze voor een permanent azc. "De crisisnoodopvang gaat zoals beloofd dicht, die mensen zullen ergens naar toe moeten. Veel mensen wachten al heel lang op een echte procedure. Als iets een jaar duurt, is het geen crisis meer, dan moet je echt wat doen."

Niet buiten laten slapen

Als tweede reden verwijst Thijsen naar de situatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Mensen dreigen buiten te moeten slapen. We weten dat niet alle mensen naar Ter Apel kunnen. Je kunt die mensen niet buiten laten slapen."

Thijsen is zich ervan bewust dat hij met zijn voornemen mensen boos maakt. "En ik ben me er van bewust dat het Noorden al ongelofelijk veel doet, maar je kun die mensen niet buiten laten slapen. Je kunt niet tegen ze zeggen: 'Ga maar weg en zorgt u maar voor zichzelf'. Dan krijgen we ongelofelijk veel daklozen en andere problematieken."

De burgemeester vindt niet dat Tynaarlo te veel doet voor de opvang van asielzoekers. De mensen die in het nieuwe azc opgevangen moeten worden, kennen de gemeente al vanuit de crisisnoodopvang. "80 procent van de mensen blijft hier. De mensen die op de huidige twee locaties zitten, zijn gekoppeld aan Tynaarlo. En ik wil voorkomen dat deze mensen zolang in hallen of in crisisopvangen moeten blijven. Dat helpt de integratie ook niet, dit zijn onze nieuwe buren. Wat zou jij doen als je een jaar lang in een hal opgevangen wordt?"

250 mensen

De gemeente Tynaarlo kent op dit moment twee plekken waar crisisopvang plaatsvindt: de Bladergroenschool in Paterswolde en hotel Wapen van Vries in Vries. Tynaarlo zet nu in op een kleinschalige opvang met 250 mensen, het maximum aantal dat is afgesproken binnen de gemeente. Thijsen wil daarin de optie hebben dat het contract met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) jaarlijks opgezegd kan worden.