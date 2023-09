Organisatie trekt stekker uit China Lights Festival in Emmen

Lichtkunstspektakel China Lights in Emmen is dit jaar definitief van de baan. Nadat de gemeente door het bezwaar van omwonenden de voorwaarden moest aanpassen, besloot de organisatie de stekker uit het lichtfeest te trekken.

Het festival werd in 2009 voor het eerst in de Emmer dierentuin georganiseerd, waarna edities in Haren en Zuidlaren volgden. Oud-dierentuindirecteur Henk Hiddingh was samen met Jannet Westebring de aanjager van de Emmer edities van China Lights. In 2021 en 2022 haalden zij de lichtkunst terug naar Emmen.

In juli werd duidelijk dat het festival niet in het Rensenpark zou plaatsvinden, maar een geschikte andere locatie werd niet gevonden.

Hiddingh geeft aan het jammer te vinden dat het evenement niet doorgaat. "Maar ik berust er wel in", zegt hij. "Jannet en ik zijn ondernemend, dit is het risico. We zitten echt niet in zak en as. Het is vooral jammer voor de vele vrijwilligers en Emmenaren die fan waren. Ook is het zakelijk niet leuk voor alle belanghebbende horeca-uitbaters die het festival een warm hart toedragen."

'We deden het erbij'

Het ondernemers-duo uit Emmen heeft samen een bedrijfje opgericht dat het festival financierde en organiseerde. "We deden het erbij. We hebben allebei onze dagelijkse bezigheden. Ik zit nog veel in de dierentuin in Münster en Jannet heeft ook haar eigen baan. Het is helder voor ons dat we geen tijd hadden om alle plooien glad te strijken", zegt Hiddingh.

Met 'alle plooien' doelt hij op 'beperkende voorwaarden' die de gemeente het festival heeft moeten opleggen als gevolg van de gegronde bezwaren van omwonenden. Het festival zou dit jaar bijvoorbeeld meer ruimtes nodig hebben dan de jaren ervoor. Hiddingh noemt het 'een juridische spagaat' waarvoor hij en zijn compagnon te veel moeten regelen in een te kort tijdsbestek.

"Je moet het zo zien, we werken volgens de menselijke draagtijd van negen maanden," legt de voormalig dierenparkdirecteur uit, "dat geldt ook voor onze Chinese vrienden. Alle voorbereidingen kosten gewoon die tijd. De kunstenaars moeten alles regelen, van onderdak tot werkvergunningen. Natuurlijk vinden zij het jammer, maar ze bekijken het zakelijk. Chinezen zijn mensen van lange-termijnplannen".

Stapje terug

Zo ver vooruitkijken als de kunstenaars doen, wil Hiddingh niet meer. Zijn ambitieniveau ligt inmiddels lager. "Volgende maand krijg ik mijn AOW en pensioenuitkering. Ik zou ook niet meer drie maanden lampjes willen controleren. Een stapje terug dus. Jannet en andere mensen om ons heen hebben die plannen en ambitie misschien nog wat meer dan ik, maar ik blijf zeker betrokken", zegt Hiddingh.