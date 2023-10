De suikerbietencampagne is begonnen: 'Het is haast alleen werken en slapen'

Vrachtwagens vol suikerbieten rijden de komende weken af en aan door onze provincie, want de bietencampagne is weer begonnen. Chauffeurs halen de bieten op bij de boeren en brengen ze naar de suikerbietenfabriek in Hoogkerk.

"Het was een bijzonder seizoen", vertelt bietenagent Gerben Germs van Cosun Beet Company. "Het kwam laat op gang. De bieten zijn drie weken later gezaaid dan gemiddeld, omdat het toch heel nat was in het voorjaar. Daarna volgde een lange periode van droogte, waardoor de groei van de bieten stil stond. Maar gelukkig kwam er daarna weer regen aan, soms een beetje te veel, maar dat heeft de groei van de bieten wel weer wat ingehaald."

Opbrengst niet verkeerd

Vrijdag werden de bieten van boer Bouke Wind uit Tweede Exloërmond opgehaald door Wigchers Transport. De opbrengst lijkt volgens de boer niet verkeerd. "Ik zit hier gewoon 100 ton bieten te rooien", vertelt hij. "Dat is voor deze tijd wel extreem goed eigenlijk."

Hoewel er meer bieten worden gerooid dan verwacht, is de totale hoeveelheid suiker die kan worden geproduceerd wel lager dan vorig jaar. "Op dit moment is het iets aan de lage kant", aldus Germs. "Zo rond de 15 procent landelijk. In deze regio is dat iets hoger. Maar naarmate de tijd vordert zal dat ook wel oplopen. Dat komt waarschijnlijk door het groeiseizoen. Dat zijn vooral laat gezaaide bieten die nog volop in de groei zijn, waardoor het suikergehalte wat aan de lage kant is."

Intensieve periode

Het ophalen en wegbrengen van de suikerbieten gaat 24 uur per dag door. Chauffeurs rijden vaak 12 uur per dag. "Dat zijn, afhankelijk van de afstand, vier tot zes ritjes op een dag", vertelt chauffeur Dennis Harmes van Wigchers Transport. Dat doen ze zes dagen per week. Alleen zondag overdag staat alles even stil. Een hele intensieve periode voor de chauffeurs. "Ja, het is haast alleen werken en slapen."

Chauffeurs vervoeren ongeveer 30 ton per ritje. En dat keer zes. Meer mag ook niet, want dan krijg je een boete bij de Suikerbietenfabriek. Eenmaal bij de fabriek in Groningen, worden de bieten gelost: 30.000 ton per dag. "Die gaan al deze stappen door, en uiteindelijk komt daar dus in deze fabriek per dag 4000 ton suiker uit", legt directeur Luc Kroes uit, terwijl hij naar een tiental potjes met vloeistoffen wijst. "Een gedeelte slaan we op als diksap. En dat verwerken we later in het seizoen weer."