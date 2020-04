Beeldbellen zorgt in coronatijd voor contact tussen ouderen en familie

Familieleden zoeken naar allerlei manieren om contact te hebben met hun ouders, opa's en oma's. Soms zelfs zo gek dat ze een ladder meenemen om familie op een bovenverdieping op te zoeken. Dat geeft verwarring. Bij de Altingerhof in Beilen is zogenaamd 'raambezoek' verboden. Het geeft te veel onrust. Zeker bij dementerende ouderen.

Onrust na zwaaien in de tuin

Die onrust ziet Bertha van Kampen uit Wapserveen ook. Haar schoonmoeder zit in zorgcentrum De Menning in Wilhelminaoord. "We waren er dit weekend even. Mijn dochter was er op haar paard naar toe gegaan. We zwaaien dan even. Maar ze vraagt dan waarom we niet binnen komen om iets te drinken. Wij zeggen dan dat het niet kan, maar dat snapt ze niet."

Van Kampen twijfelt er dan ook aan of het wel zo verstandig is om in de tuin van De Menning te staan. Aan de andere kant wil de familie wel contact houden. Daarvoor is een oplossing. Beeldbellen. Gewoon met een laptop of tablet contact maken met elkaar.

Zwaaien voor de camera

In Wilhelminaoord zit mevrouw van Kampen voor de tablet te wachten. Monika, een personeelslid van De Menning, zoekt contact. In Wapse bij de zoon van mevrouw van Kampen geeft de laptop geluid. Ze hebben contact. De hele familie kijkt mee en mevrouw van Kampen ziet ze. Ze zwaait. Er is herkenning. Een gesprek, zo goed en zo kwaad als het gaat vanwege een slecht gehoor, ontstaat.

"We doen dit tegenwoordig vaker", zo beaamt Betty Bakker. Ze is werkzaam in de zorg in De Menning. "Dat is heel ontroerend. Zo gauw als ze de kinderen zien en het gesprek is afgelopen, dan zijn de bewoners soms wel een beetje verdrietig. Dan komt het gemis." Het personeel voert dan nog even een gesprekje met ze.

Tablet cadeau

De Menning in Wilhelminaoord is overigens niet de enige instelling die gebruik maakt van beeldbellen. Het gebeurt op grote schaal. Ook in De Weyert werken ze er mee. Alle zorginstellingen in de gemeente Westerveld hebben van de ondernemersvereniging Westerveld een tablet voor dit doel gekregen.

Na een minuut of tien is het gesprek tussen mevrouw Van Kampen en haar familie in Wapse voorbij. Ze nemen afscheid van elkaar. Even zwaaien en dan op de rode knop drukken. Ze is er heel blij mee. Nu kan ze weer met een gerust hart achter haar rollator naar buiten. Ze heeft de familie weer even gezien.