Verscherpt cameratoezicht en meer beveiligers rond buslijnen tussen Emmen en Ter Apel

Bij de haltes op buslijnen 72 en 73 tussen Emmen en Ter Apel is sinds enkele maanden verscherpt cameratoezicht. Ook lopen er meer beveiligers rond op het station in Emmen.

Dat maakt vakbond FNV vandaag bekend. "Het cameratoezicht is er sinds een maand of twee, drie", zegt vakbondsbestuurder Edwin Kuiper. "Ook het aantal beveiligers is al toegenomen."

Aankomende maandag wordt in Emmen een officiële overeenkomst ondertekend door Qbuzz, het ministerie van Justitie en Veiligheid en buschauffeurs die aangesloten zijn bij FNV.

Onveilige situaties

Chauffeurs en ook de vakbond klagen al langer over onveilige situaties op de buslijnen. Zo krijgen medewerkers van Qbuzz te maken met scheldpartijen, agressief gedrag en soms ook fysiek geweld. De meeste incidenten gebeuren bij de in- en uitstaphaltes.

Het plaatsen van de camera's ging volgens Kuiper vanwege privacy en veiligheid niet zonder slag of stoot. "Dat is een hele puzzel geweest. Maar sinds een tijdje zijn ze actief en iedereen is daar tevreden over."

Ook worden op het station in Emmen vluchtelingen die al langere tijd in Nederland verblijven ingezet als gastheer of gastvrouw. Die inzet moet helpen in de communicatie met mensen die hier net zijn.

Verbetering