TikTok-sensaties Herre en Jesper gaan tweede avontuur aan: 'Heel slecht uitgedacht plan'

Pas kortgeleden, in juni, kwamen ze terug van hun fietstocht op een tandem van Groningen naar Marokko. En nu staat er alweer een nieuw avontuur te wachten voor TikTok-sensaties Herre Hettema uit Eelderwolde en Jesper van Bochove uit Zeijen. En deze is misschien nog wel uitdagender, want het duo wil met een kano van Groningen naar Parijs. "We hebben nog nooit samen in een kano gezeten."

De twee 19-jarigen ontmoetten elkaar bij hun baan in Groningen en daarbij vonden ze al snel een gezamenlijke passie: wilde avonturen. "Wij kennen allebei maar één iemand die gek genoeg is om zo'n avontuur aan te gaan: elkaar", vertelt Herre.

TikTok

Tijdens de eerste tocht plaatste het duo bijna dagelijks een video op TikTok en hun kanaal werd al snel massaal opgepikt in heel Nederland. "Aan het eind van de eerste reis hadden we een kwart miljoen volgers, we waren het snelst groeiende Nederlandse account op TikTok ooit", legt Herre uit.

De eerste tocht ging niet zonder slag of stoot en de avonturiers kampten regelmatig met tegenslag, zoals lekke banden. "In eerste instantie baal je, maar even later besef je dat het voor de TikTok-video's goed materiaal was. Op dagen dat er niks gebeurde hoopten wij wel eens dat er iets fout zou gaan", vertelt Herre lachend.

Nieuw avontuur op 13 oktober

Het succes tijdens en na de eerste tocht heeft het duo geïnspireerd om nieuwe avonturen aan te gaan. "Na de tocht naar Marokko zijn we in contact gekomen met een aantal partijen die willen samenwerken, maar daar wilden we nu eerst niet op wachten", aldus Herre.

Vorige week prikte het duo daarom een datum voor de nieuwe tocht: op 13 oktober stappen ze in het water in Groningen op en gaan ze zuidwaarts. Erg veel voorbereiding zit er voor de rest nog niet in, vertelt Herre. "Op Google Maps heb ik snel even gekeken of er een route bestaat over het water van Groningen naar Parijs, en volgens mij kan het. We moeten alleen wel sommige delen tegen de stroming in."

Kano kopen

En het belangrijkste deel van de voorbereiding moet nog gebeuren, want Herre en Jesper moeten nog een kano aanschaffen. "We willen voor vertrek ook nog wel even een oefentocht gaan doen." Voor de rest laten de jongens het avontuur over hun heen komen. "Onze prioriteit ligt op dingen doen, we gaan er gewoon op uit. Ik vind het niet erg om buiten te slapen of honger te hebben", zegt Herre.

Naar verwachting duurt de tocht zo'n dertig dagen. "Al is dat gebaseerd op vrij weinig. Er is namelijk bijzonder weinig bekend over kanotochten en volgens mij is deze tocht nog nooit eerder gebeurd." Wat wel vaststaat is dat er elke dag een video op TikTok gaat komen tijdens de reis. "Ons doel is om te reis te voltooien en een goede serie te maken op TikTok."

Wilde plannen

En wat staat het duo te wachten wanneer ze de extreme tocht naar Parijs hebben afgelegd? "Wij willen bijzondere reizen met bijzondere vervoersmiddelen blijven maken. Dat zou bijvoorbeeld een tocht op de trekker naar Madrid kunnen zijn. Of met de scooter naar Vietnam", schetst Herre, die al fulltime bezig is met de productie van zijn TikTok-kanaal.