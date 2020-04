Koster beklimt na veertien uur fietsen de Mount Everest op de VAM-berg: Op het laatst was het niet leuk meer

Nadat de Drent onder luid applaus van de familie voor de 300 keer de top van de VAM-berg bereikte zag hij op zijn klokje dat hij op anderhalve minuut na veertien uur had gefietst. En om dat getal mooi rond te maken deed Koster nog een ronde.

De Everestchallenge wordt al een paar jaar door wielrenners over de hele wereld volbracht (de exacte hoogtemeters maken van de Mount Everest op een willekeurige plek) en nu het coronavirus het seizoen van Koster grotendeels in het water heeft gegooid vond de 19-jarige Rodenaar het vandaag een ideaal moment om dat doel van zijn bucketlist te kunnen strepen.

Lees ook:

Moe was hij niet en nee, hij had ook geen pijn na de in totaal 350 kilometer en de tocht die vanochtend in het donker (om 05.00 uur) begon. "Ik had ook geen moment het idee dat ik het niet zou halen, maar de laatste 50 ronden waren niet mooi meer hoor. De eerste 150 reed ik met mijn broertje en dat ging prima. Daarna 50 alleen was ook goed te doen en vanaf dat moment werd het zwaarder en nu is het ook wel echt klaar."

'Ik heb nog niet nagedacht over een nieuwe challenge'

In de uren dat hij op de fiets zat had hij alle tijd om na te denken. Ook over een nieuwe challenge bijvoorbeeld, want na vorige week te hebben gereden door écht alle straten van zijn woonplaats Roden en vandaag de Everestchallenge gaan zijn familie, vrienden en ploeggenoten er toch wel vanuit dat hij volgende week met iets nieuws komt. "Nee, gek genoeg heb ik nog niet nagedacht over een nieuwe challenge. Toch hoorde ik vier mannen van een wielergroep uit Groningen praten over een bingokaart met plaatsnamen en die hadden ook 350 kilometer gefietst. Wellicht is dat een optie."