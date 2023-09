Staatsbosbeheer wil ander reeënbeheer in Drenthe zodat recreant vaker een ree ziet

Staatsbosbeheer wil per 1 januari een ander reeënbeheer uitvoeren op een deel van de eigen terreinen. Doel is om recreanten vaker oog in oog te laten staan met een ree.

Het gaat om ander beheer van reeën in de aangesloten bossen in het Hart van Drenthe (Grolloo, Hooghalen en Schoonloo) en de Hondsrug (Gieten en Borger-Odoorn) die in handen zijn van Staatsbosbeheer.

Meer gericht afschieten

Reeënbeheer is nu vooral gericht op het voorkomen van verkeersslachtoffers. En dat moet anders, vindt de natuurorganisatie. De bedoeling van het nieuwe reeënbeheer is om het natuurlijk gedrag van het ree te stimuleren.

Staatsbosbeheer wil in de toekomst alleen nog maar reeën laten afschieten rond de zogeheten 'hot spots', oftewel locaties die bekend staan als plaatsen waar vaak aanrijdingen zijn. In de rest van het terrein zou het ree dan gewoon zijn gang moeten kunnen gaan.

Invloed wolf onduidelijk

Vaak wordt met een beschuldigende vinger naar de wolf gewezen als oorzaak dat reeën zich minder laten zien. Maar volgens een woordvoerder van Staatsbosbeheer is dat niet de enige factor. "We nemen alle factoren mee. De wolf is natuurlijk wel een bijkomende factor, maar de exacte invloed is niet precies bekend. We zijn al bezig om het reeënbeheer te herzien sinds 2017, toen de wolf er nog niet was."

Uit de meest recente reeëntelling blijkt dat de aanwezigheid van de wolf tot nu toe nog geen invloed heeft op het aantal reeën in Drenthe. In maart zijn namelijk 10.605 reeën geteld in Drenthe en dat is in lijn met de tellingen van de afgelopen tien jaar. Het is volgens experts op basis van Duitse cijfers ook niet de verwachting dat de hoeveelheid reeën in Drenthe in de toekomst wordt beïnvloed door de wolf.

Staatsbosbeheer wil regie

Staatsbeheer wil volgend jaar zelf jagers selecteren om het reeënbeheer uit te voeren. Nu zwaaien de wildbeheereenheden nog de scepter over de het afschot van reeën. Staatsbosbeheer heeft alle wildbeheereenheden in Drenthe uitgenodigd om in gesprek te gaan over het nieuwe reeënbeheer.