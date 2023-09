'Kwestie van tijd dat blauwtong ook in Drenthe uitbreekt'

Op dit moment zijn er nog geen gevallen van blauwtong in Drenthe gemeld, maar Bernd Hietberg, dierenarts in Beilen, vreest dat het een kwestie van tijd is dat we er ook hier mee te maken krijgen. De virusziekte breidt zich op dit moment snel uit onder runderen en vooral onder schapen.

Blauwtongbesmettingen zijn er vooral in Noord-Holland en Midden-Nederland, maar ook in onder meer Overijssel en Friesland zijn inmiddels gevallen bekend. De ziekte wordt overgebracht door knutten, dat zijn kleine mugjes. Blauwtong is niet besmettelijk. Veel dieren overleven de ziekte niet.

"Bij blauwtong krijgen de dieren koorts, slijmvliezen in neus en mond worden aangetast en het vee krijgt gevoelige voeten door aangetaste bloedvaten. En dat maakt dat dieren slecht eten en ernstig verzwakken", legt dierenarts Hietberg uit. De ziekte bestrijden is op dit moment niet mogelijk. "Vaccineren gaat nu niet helpen, een eventueel vaccin is niet op tijd voorhanden voor deze golf", aldus Hietberg.

Wel onderzoekt het ministerie van Landbouw toch of er in landen buiten Europa zo'n vaccin bestaat tegen het type blauwtong dat nu in Nederland heerst.

'Zorg voor optimale gezondheid'

Wat kunnen veehouders dan wel doen? Volgens de Beiler dierenarts is het vooral een kwestie van de dieren goed voorbereiden op een mogelijke uitbraak. "Ik waarschuw de veehouders om er rekening mee te houden dat het erg wordt. Dus zet alle puntjes op de i bij de verzorging van de dieren. Alles wat extra mogelijk is om de dieren in optimale gezondheid te krijgen is welkom, zodat ze een eventuele besmetting met blauwtong kunnen doorstaan. Zorg bijvoorbeeld dat de vertering bij de dieren goed is. Geef ze smakelijk eten, zodat ze goed gevoed zijn." Volgens de dierenarts kan een vliegenwerend middel ook wat helpen, maar dat is nooit 100 procent beschermend.

Als een schaap of koe besmet is met blauwtong, is het vooral een kwestie om verzwakking zoveel mogelijk tegen te gaan. Bernd Hietberg: "Bij een vermoeden, sein je dierenarts in en overleg daarmee over de beste ondersteunende therapie. Probeer verder de dieren aan het drinken te houden en zorg voor zacht voer. Bij schapen is bijvoorbeeld bietenpulp heel geschikt en geef koeien vers gras. Dat voelt in een mond vol blaren prettiger aan dan harde stengels."

Na-effect

Volgens de dierenarts is vooral bij schapen het sterftecijfer hoog. "Bij een getroffen kudde sterft naar verwachting 10 tot 25 procent. De dieren zijn over het algemeen twee tot drie weken ziek. Maar je gaat ook nog een na-effect zien in het lammerseizoen, met afgestoten vruchten of misvormde lammeren. Dus we zijn er voorlopig nog niet van af."