Armenkoloniën moeten wachten op Werelderfgoedstatus, congres Unesco uitgesteld vanwege coronavirus

De geschiedenis van de armenkoloniën is te zien in Museum De Proefkolonie in Frederiksoord (Rechten: Andries Ophof)

De vergadering van het Unesco Werelderfgoedcomité zou deze zomer plaats vinden in de Chinese stad Fuzsou. Het comité wordt gevormd door 21 landen. Alleen zij kunnen een besluit nemen over een officiële Werelderfgoed status.

Koloniën moeten geduld hebben

De Koloniën van Weldadigheid bestaan uit de voormalige armenkoloniën in Frederiksoord, Wilhelminaoord, Veenhuizen, Willemsoord, Ommerschans en de Belgische koloniën van Wortel en Merksplas.

In 2018 gaf het Unesco comité tijdens een congres in Bahrein het dossier terug aan Nederland en België. "Niet goed genoeg", zo was de kritiek. Maar wel met potentie. De voormalige armenkoloniën in België en Nederland moesten beter verwoorden waarom ze uniek zijn in de wereld. Het adviesorgaan van Unesco, Icomos, had forse kritiek op het dossier.

De afgelopen jaren is samen met Icomos gewerkt aan versie 2.0 van het dossier. Daarin hebben de twee landen wel een aantal partners moeten laten gaan. Zo zijn de voormalige armenkoloniën van Ommerschans, Willemsoord en Merksplas in België afgevallen. Niet gaaf en authentiek genoeg. Bovendien is er ook weinig meer te zien uit die tijd.

Mogelijk later dit jaar

Unesco laat weten te kijken naar een alternatieve datum. "Naar verwachting zullen het Werelderfgoedcomité, het Unesco secretariaat en de Chinese overheid er naar streven nog voor het einde van 2020 in Fuhzou samen te komen. Of dit haalbaar is hangt uiteraard af van de ontwikkelingen rondom de pandemie."