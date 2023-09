Midden-Drenthe wil nieuwbouw in Alting en Smalbroek

De gemeente Midden-Drenthe heeft de buurtschappen Alting en Smalbroek, gelegen rondom Beilen, op het oog voor nieuwbouw. Tot 2030 moeten er in de gemeente ongeveer 630 nieuwe woningen komen, de meeste van deze huizen komen in de buurt van Beilen.

Voorkeursrecht

Als middel om te gaan bouwen op deze locaties heeft de gemeente Midden-Drenthe het voorkeursrecht gevestigd. Dit betekent dat, wanneer een eigenaar gronden of rechten wil verkopen, hij verplicht is om deze eerst aan de gemeente aan te bieden. De gemeente heeft dan het recht om op een voorstel tot koop in te gaan.

De gemeente is echter niet verplicht om hierop in te gaan. Mocht de gemeente geen gebruiken maken van het voorkeursrecht, dan is de eigenaar vrij om de rechten aan te bieden aan de markt gedurende een periode van drie jaar. Na die drie jaar komt de gemeente weer in beeld als koper.