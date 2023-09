Adema overstag: boeren mogen aardappels twee weken later oogsten

De aardappelen moeten op 1 oktober zijn geoogst. Daarna moet zogenoemd vanggewas ingezaaid worden. Dat zorgt er voor dat er een kleinere hoeveelheid nitraat (een vorm van stikstof) in het oppervlaktewater terechtkomt. Dit moet leiden tot minder waterverontreiniging. Maar veel boeren gaven eerder al aan dat de deadline van 1 oktober te vroeg is. De aardappels zijn dan volgens de agrariërs nog niet goed genoeg om gerooid te worden.

De Tweede Kamer nam deze week een motie aan van de BBB en SGP aan waarin de regering werd verzocht de deadline voor inzaai van vanggewassen bij consumptieaardappelen op zand- en lössgrond twee weken op te schuiven. Maar volgens een woordvoerder van het ministerie zou er weinig ruimte zijn om af te wijken van de datum die met de Europese Commissie is afgesproken.

Nu is Adema toch overstag. Hij zegt de boeren "enkel voor dit jaar" tegemoet te komen. Ook gaat hij in gesprek met de sector over andere maatregelen die de waterkwaliteit zouden kunnen verbeteren.