Honderden inwoners vanaf 2024 mogelijk zonder huishoudelijke hulp

Chalcedoonzorg is vooral actief in Assen en Midden-Drenthe. Vorig jaar besloten de vijf samenwerkende gemeenten in Noord- en Midden Drenthe (NMD) de huishoudelijke ondersteuning tegen het licht te houden. Dat leidde tot het besluit om de huishoudelijke hulp vanaf 2024 opnieuw te gaan inkopen, schrijft de het college van burgemeester en wethouders van Assen aan de gemeenteraad.