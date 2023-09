IJsbaan Gasselternijveenschemond straalt weer na renovatie

Nog niet lang zo geleden was de natuurijsbaan in Gasselternijveenschemond nog overwoekerd met planten en bomen. Wie nu een kijkje neemt zal zich afvragen of het wel dezelfde plek is. De ijsbaan heeft namelijk de afgelopen tijd een flinke renovatie ondergaan met geld van het gebiedsfonds. De opening werd vandaag feestelijk gevierd.

Tientallen mensen melden zich vanochtend bij het dorpshuis om te proosten op de opening. Lang bleven ze daar niet, want met een oude cabrio bus werden ze naar de ijsbaan gebracht. De ingang was versierd met feestvlaggetjes en een aanwezige mocht een lintje doorknippen. "Officieel geopend", riep Wim Meijer van Dorpsbelangen Gasselternijveenschemond. Hij en zijn collega's hebben zich hard gemaakt voor de vernieuwde ijsbaan.

Compensatie windmolens

Vorig jaar december was de plek totaal onbegaanbaar. Wilde planten en struiken zorgden ervoor dat de hele ijsbaan niet meer te gebruiken was. Meijer wijst met een blij gezicht naar de grond vlakbij het water. "Daar stonden nog bomen en planten. Die zijn allemaal weggehaald, de grond is helemaal gelijk getrokken en er is gras ingezaaid. Het ziet er weer netjes uit."