Collega's brengen emotionele laatste groet aan fotograaf René Legerstee

"Het is één brok emotie. Ongekend, onverwacht. Ik ben sprakeloos ik heb er geen woorden voor", snikt Legerstee.

Grote wolken, smeltend rubber

Omdat de voormalig fotograaf niet naar de Superbikes kan, komen de Superbikes vandaag naar hem toe. Dion Otten uit Assen, Kervin Bos van het Ten Kate racingteam en Jaimie van Sikkelerus gaven voor z'n huis een toepasselijke laatste groet met veel lawaai, grote wolken en smeltend rubber.

Fotografie was stimulans om door te gaan

Tien jaar lang was Legerstee persfotograaf in Assen en omgeving. Eerst werkte hij voor het Drenthe Journaal en later voor de Asser Courant. Ook op het TT Circuit was hij kind aan huis.

"Het was voor m'n ziekte, waar ik nu al een tijd lang mee loop, een enorme afleiding en een stimulans om door te gaan. Ik had elke keer een doel waar ik naartoe kon leven", licht Legerstee toe. "En natuurlijk de samenwerking en collegialiteit in het mediacentrum. Dat is ongekend. Dat heeft me zo'n boost gegeven."

Al in 2006 werd bij Legerstee prostaatkanker geconstateerd. Zeldzame uitzaaiingen naar z'n buikvlies versnelden het proces. En ernstig ziek zijn in deze coronatijd maakt het alleen maar lastiger.

Ernstig ziek zijn in coronatijd is 'waardeloos'

"Ja, dat is waardeloos. Normaal krijg je aanloop en visite. Maar nu is het een beetje face-timen. De directe familie komt wel maar ook daar houden we afstand. En echte knuffelen, wat je eigenlijk zo graag wil doen, daar moet je toch voorzichtig mee zijn", besluit Legerstee emotioneel.

Volgende maand hoopt hij z'n 67e verjaardag nog te kunnen vieren.