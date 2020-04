Geen westerse toestanden bij Drentse tulpentuin en tulpenroute

De Drentse bollentelers hadden de afgelopen jaren natuurlijk al iets gevonden op bezoekers die midden in tulpenvelden selfies staan te maken. Kom naar de Drentse tulpenpluktuin op het Brunstingerveld. Want daar kun je er niet alleen doorheen lopen maar mag je ook gewoon zelf plukken. Ilse van der Gun wilde de pluktuin ondanks de corona-maatregelen toch open doen. Maximaal 20 personen mogen er tegelijk in. Anderhalve meter afstand houden lukt prima in de tuin, die wel bijna een voetbalveld groot is. En handen wassen. Voor mensen die ondanks alle maatregelen niet zelf willen plukken is er een tulpen-pickup-kraam ingericht.

Toch een tulpenroute

Van der Gun: "We kregen van bezoekers de vraag of er toch niet een route kon komen. Als gezamenlijke telers hadden we besloten dat vanwege corona niet te doen. Maar ik heb toch een kleine route van 35 kilometer langs onze eigen velden uitgezet, alleen voor de auto. Kom niet op de fiets! Zo kunnen mensen toch op afstand van de tulpen en narcissen genieten."

Niet bang voor toestanden zoals in de bolllenstreek

Ilse van der Gun is dan ook niet bang voor toestanden zoals in de bollenstreek van Zuid-Holland. Daar sloot de politie met Pasen de wegen af en gingen telers de tulpen koppen (afknippen) om bezoekers te weren. "In Drenthe zijn we met minder mensen. En nuchter. Als ik zie hoe mensen zich goed aan de regels houden in de pluktuin dan denk ik dat het op de route ook goed gaat." En dat blijkt ook wel. Er rijden best wel wat auto's langs de velden maar niet iedereen stapt uit. Uiteraard kunnen sommigen het toch niet laten om een selfie te maken midden in het veld. Of een paar tulpen te plukken. Ook al staat er met koeienletters een bord dat je daarvoor gewoon in de Drentse Tulpenpluktuin terecht kunt.