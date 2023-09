Snuffelen tussen kostuums en rekwisieten van het Shakespeare Theater: 'Dit is toch geweldig?'

Kledingrekken vol kostuums en tafels met rekwisieten gingen vandaag in de verkoop bij het Shakespeare Theater in Diever. De zolder puilde uit en er moest nodig worden opgeruimd.

"Ik denk dat we duizenden kledingstukken hebben", vertelt Peter Sloot, voorzitter van het Shakespeare Theater Diever. "Als je nu kijkt wat hier voor de verkoop hangt, en je kijkt boven waar het vandaan komt, dan is het net of er nog niets weg is."

1946

In welke producties de kostuums zijn gebruikt, laat zich raden. Sommige kledingstukken zijn jaren oud. "In 1946 is het theater begonnen," vertelt Sloot. "We hebben twee jaar geleden gekeken of we nog iets terug konden vinden van het begin. En er hangen nog spullen uit de jaren vijftig."