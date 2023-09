Koninklijke onderscheiding voor Marjan Kroone uit Assen, oprichtster van Stichting Aktie Benin

Het verbeteren van de gezondheidszorg in het Benin: daar zet Marjan Kroone zich al 25 jaar met hart en ziel voor in. En voor haar verdiensten werd zij vandaag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Ze kreeg de onderscheiding van burgemeester Marco Out tijdens een bijeenkomst van de door haar opgerichte Stichting Aktie Benin. Out: "Mevrouw Marjan Kroone heeft zich jarenlang belangeloos en vol overgave ingezet voor de maatschappij en de mensen in Benin. Voor de inwoners van Boukombé geldt zij als een 'Moeder Theresa'. Dit laat zien dat zij van grote betekenis is geweest voor de bevolking van Boukombé en het gezondheidspersoneel in de regio."

Verbeteren van gezondheidszorg

Kroone richtte de stichting op 28 januari 1999 op. Het voornaamste doel van de stichting is het bevorderen van de volksgezondheid in Benin. Bijvoorbeeld tijdens de bevalling. Of de zorg daarna voor moeder en kind. Daarnaast probeert de stichting het onderwijs te bevorderen. De eerste vier jaar werden gebruikt om sponsoren te werven en materialen te verzamelen en te verschepen. Denk aan: kraamkoffers voor kraamklinieken, brillenglazen, kleding, medicijnen en verbandmaterialen voor diverse tehuizen.

Emigreren

Een aantal jaren later werd er begonnen met het verbouwen van het gezondheidscentrum in Boukombé. Om nog beter te kunnen helpen en de bouw persoonlijk te begeleiden en diverse projecten op te zetten gaf Kroone haar baan op en emigreerde samen met haar man naar Benin.