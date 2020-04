Muzieklijst Harry's Blues zondag 19 april

De moord op president John Kennedy, Dallas 22 november 1963, was voor de toen 22-jarige Bob Dylan een grote schok. Niet alleen voor hem, voor een hele generatie. Zoals voor een latere generaties de gebeurtenis op 9/11 2001, de aanslag op het WTC in New York. Bob Dylan bracht na het album Tempest in 2012 geen nieuw eigen werk meer uit. Vandaar dat het uitbrengen van de single Murder Most Foul als een verrassing kwam. En in de tekst van dat nummer, dat maar liefst 17 minuten duurt, speelt de moord op president Kennedy een centrale rol. De maatschappelijke implicaties van de aanslag staan centraal. Daarnaast is het een soort muzikale biografie van Dylan waarin artiesten genoemd worden die belangrijk voor hem zijn geweest. Pak de tekst er bij een volg het nummer 17 minuten lang ademloos. Gezien de lengte, Dylan maakte trouwens eerder lange nummers als Sad-eyed lady of the lowlands (11;20) en Like a rolling stone (5;59), wordt het nummer amper op de radio gedraaid. Maar wel in Harry's Blues.