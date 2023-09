Dreigt de kogel voor de beschermde bever? 'Je kunt niet blijven herplaatsen'

Gaat de bever in de ban in Drenthe en Groningen? De bever knaagt aan onze veiligheid en wel zo erg dat ze mogelijk worden afgeschoten. Markant detail: 15 jaar geleden zijn de dieren uit het buitenland opgehaald om ze uit te zetten in de Drentse natuur. Als verrijking, was toen de gedachte.

Bertil Zoer, ecoloog bij Het Drentse Landschap, stond aan de basis van het project en haalde de dieren eigenhandig op uit het buitenland omdat ze in Nederland verdwenen waren. 26 werden er in 2008 en 2011 opgehaald uit Duitsland. Als verrijking van de natuur, zo was het idee. Inmiddels zijn de knaagdieren zo succesvol dat de populatie is gegroeid tot zo'n 400 bevers in Drenthe en Groningen. In heel Nederland zijn het er in totaal 6000. En voor zoveel bevers is in Nederland geen plek, zegt Zoer in het Radio Drenthe-programma Cassata.

Onder de zeespiegel

"We zitten hier in een landje waar hele stukken onder de zeespiegel liggen", legt Zoer uit. "Dat geldt hier in het noorden voor het Midden-Groningse deel. In de kanalen die daar doorheen stromen, ligt het waterpeil hoger van dan het omringende landschap. Dat betekent dat die kanalen in de kades liggen. Als je in zo'n gebied bevers krijgt, dan ontstaan er problemen."

Bevers kunnen gaten graven in dijken of kades en in gebieden onder zeeniveau kunnen er dan gevaarlijke situaties ontstaan. Het waterschap heeft speciale gebieden aangewezen waar de knaagdieren zich kunnen vestigen. Dat zijn gebieden die boven zeeniveau liggen.

Groot veiligheidsprobleem