De Week van Drenthe: Nieuw infectiecentrum in Emmen en er komt een permanent azc in Tynaarlo

Wielerkoersen in Drenthe dreigen te stoppen en vijf grote dieren zijn de afgelopen maand aangevallen door wolven in Drenthe. Hier lees je een overzicht van het belangrijkste nieuwe in onze provincie van afgelopen week.

Het gaat niet goed met de wilde bomen en struiken in Drenthe. Onze provincie heeft er behoorlijk wat staan, maar toch worden 19 soorten met uitsterven bedreigd. En dat is volgens de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed geen goede ontwikkeling. De wilde bomen en struiken komen daardoor op een speciale lijst te staan. "Als we daar niet op toezien, dreigen de oorspronkelijke soorten helemaal te verdwijnen. Het genetische materiaal ben je dan kwijt", vertelt Anja Verbers van Landschapsbeheer Drenthe.

Wolven vallen grote dieren aan

In de afgelopen maand zijn in Drenthe vijf grote dieren aangevallen door vermoedelijk een wolf. Eerder ging het nog om negen stuks grootvee in een heel jaar. Twee runderen, een drachtige koe en een drachtige pony zijn aangevallen. Ook is er voor het eerst een melding gemaakt van een wolvenaanval op een groot paard. En dat was het paard van paardentrainster Christa Hoogendoorn. "Op de zijkant, achterkant, bekrassingen en ook diepe krassen in de huid."

Infectiecentrum

Je kunt op allerlei manier een infectie krijgen, van bacteriën tot auto-immuunziekten. En ook de gevolgen ervan zijn vaak verschillend per patiënt. Daarom brengt het Scheper ziekenhuis in Emmen alle expertise, kennis en kunde samen in een nieuw infectiecentrum. "Voor de patiënt is het van belang dat we de best mogelijk zorg verlenen op het gebied van infectieziekten. Daarom hebben we in het kader van de samenwerking nieuwe initiatieven ontplooid", vertelt Sander van Assen, internist-infectioloog.

Strop voor wielerkoersen

De kans is groot dat er vanaf volgend jaar voorlopig geen wielerwedstrijden zijn te aanschouwen in Drenthe. De politie Noord-Nederland gaf donderdag aan vanaf 1 januari geen motoragenten meer beschikbaar te stellen voor het wielrennen. En dat is een probleem voor organisatoren, want ze kunnen niet zonder politiebegeleiding. "Dat zou toch wel echt wat zijn, dat na 60 jaar de Ronde van Drenthe moet vertrekken?", vraagt voorzitter Femmy van Issum zich af.

Azc in Tynaarlo