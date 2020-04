Bewoners zorginstellingen krijgen bloemen, kaarten, tekeningen en een 'doosje met liefde'

Het is een welkome afwisseling voor de dagelijkse bezigheden waaraan bewoners meedoen. Die bezigheden zijn beperkt. Vanwege het coronavirus mogen bewoners niet naar buiten en mogen ze ook geen bezoek ontvangen.

Beeld vanuit de instelling

Inwoners van de dorpen Dwingeloo en Wilhelminaoord leven met ze mee. Personeel van twee instellingen filmt op verzoek van RTV Drenthe binnen om te laten zien hoe het er op dit moment is.

Bij zorgcentrum De Menning staat sinds een aantal weken een doos bij de ingang waarin kinderen een knutselwerkje kunnen doen of een tekening achter kunnen laten. En elke dag is de doos gevuld. "Laatst was ik bij een bewoner die een heel klein doosje had gekregen", zo vertelt zorgmedewerker Betty Bakker van De Menning. "Het was een doosje met een beetje liefde. Dat is zo ontroerend. De mensen vinden het geweldig dat ze zoveel aandacht krijgen."

In De Weyert wordt met regelmaat gekeken naar wat er allemaal aan post binnen komt. De kaarten en tekeningen worden tijdens de koffie goed bestudeerd. Mevrouw Veensma heeft er ook een aantal. Ze krijgt van haar familie ook veel kaarten. "Ik heb er inmiddels 36. Ook veel kaarten van mijn kleinkinderen en zo."

Bloemen voor het personeel

Het zijn overigens niet alleen de bewoners die van alles krijgen. Ook het personeel gaat regelmatig met een bloemetje naar huis, zo ziet directeur Mariska Roeters van zorginstelling ZZWD, waar De Weyert in Dwingeloo onder valt. "We krijgen tulpen voor de medewerkers, gebakjes waar een sponsoractie voor op touw is gezet, maar ook tekeningen van kinderen. Het is hartverwarmend om te merken hoe iedereen bezig is met de sluiting van de zorginstellingen."

Afgelopen vrijdag laten de vrijwilligers van het koersballen in De Menning zich niet onbetuigd. Ze brengen bloemen: voor elke afdeling een grote bos. Ze balen er van dat ze geen koersbal meer kunnen doen met de bewoners. "Maar gezondheid gaat voor alles."

Concert voor de deur

En dan zijn er nog spontane optredens voor de deur. Liedjes als 'Tulpen uit Amsterdam', maar ook feestliederen komen voorbij. Bewoners zitten voor het raam of kijken mee in de opening van het raam naar wat er op het terrein van de zorginstelling gebeurd. En als er muziek is, komen er vanuit het dorp mensen kijken.

"Ik denk dat ze het zeker leuk vinden", zo zegt Rita Bergsma uit Nijensleek. Haar vader woont in De Menning. Ze is speciaal komen kijken naar een optreden van zanger Daniël Oostra uit Noordwolde. "Dit moeten ze wel leuk vinden. Dat kan niet anders met deze muziek." Ze zwaait nog een keer naar haar vader in de raamopening en gaat na het optreden weer naar huis.

Meneer Bleeker uit De Menning in Wilhelminaoord heeft het 'doosje met liefde' gekregen. Gemaakt door Alissa uit Wilhelminaoord, zo staat op het doosje. "Mooi is dat hè. Prachtig. Ik zal het goed bewaren. Kan ik het af en toe bekijken."