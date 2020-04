Sporen uit 2014: was er toen al een wolf in Drenthe?

"In april 2014 belde Otto Willem Eleveld me op. Hij had vanaf de tractor bij het Hijkerveld een wolfachtig dier achter een ree aan zien rennen. Ik ben er naartoe gegaan om sporen te zoeken. Er waren verder geen getuigen. Toen ik een paar jaar later weer naar de foto van de prent keek, zag ik dat alles doet denken aan een wolvenprent."

Belangrijkste kenmerken wolvenprent

Het is niet makkelijk om een pootafdruk van een wolf te onderscheiden met die van een hond. Pot geeft aan wat de belangrijkste kenmerken van een wolvenprent zijn:

- Scherpe indrukken van de nagels in de ondergrond. Honden lopen ook op tegels, waardoor de nagels afstompen en ze dus een minder scherpe afdruk maken.

- Omgekeerd hartvormig middenvoetkussen.

- De ruimte tussen de teenkussens: bij een wolf en een vos kan je er een X in zien (zie afbeelding).

- De vorm van de teenkussens is bij een wolf zo rond als een ei. Bij een hond is de onderkant van de buitenste teenkussen afgeplat.

De letters X, H en C in een pootafdruk (Rechten: René Nauta/Het Prentenboek)

Als Pot nu dezelfde sporen tegen zou komen, dan zou hij er anders naar kijken. "Eigenlijk maakt het niets uit, of het nou een wolf was of niet. Maar het is grappig om te merken hoe je nu met een andere blik naar sporen kijkt." Sinds 2014 is er veel gebeurd. De wolf heeft zich officieel in ons land gevestigd en er zijn zelfs beelden van recente bezoekjes van de wolf aan Drenthe. Het is op dit moment niet bekend of er de laatste weken een wolf in Drenthe was. DNA-onderzoek bij doodgebeten schapen in maart en april moet dat uitwijzen.

Veel veranderingen

Pot verdiept zich al jaren in deze dieren en is op verschillende plekken in Europa geweest om wolven te onderzoeken. "In 1996 was ik in Polen en daar zei een onderzoeker een beetje gekscherend: 'ze zijn al onderweg om voet in Nederland te zetten'. Dat kon ik toen niet geloven, het was zo ver van ons bed. Net als de kraanvogels en de zeearenden, die we hier al heel lang niet meer hadden, de otters en de bevers. In 25 jaar is er veel veranderd en zien we ze weer in Drenthe."

