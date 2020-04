Eén coronapatiënt minder in Drentse ziekenhuizen sinds zaterdag

In Drentse ziekenhuizen liggen 34 patiënten met het coronavirus. Tussen 10.00 uur zaterdagochtend en 10.00 uur zondagochtend is het aantal mensen dat in Drenthe in een ziekenhuis opgenomen is met het virus met één patiënt gedaald.

Dat wijzen de meest recente cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorg Noord-Nederland (ROAZ NN) uit. Van de 34 patiënten liggen er 20 op de Intensive Care (IC) van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen of het Scheper Ziekenhuis van Treant in Emmen. De andere patiënten liggen op andere afdelingen. Volgens het RIVM hebben in totaal 385 Drenten op enig moment in het ziekenhuis gelegen vanwege het coronavirus.

Noord-Nederland

In totaal liggen er 188 mensen vanwege het coronavirus in een ziekenhuis in het Noorden, waarvan 80 op de Intensive Care. Dat is een daling van in totaal 20 patiënten. De meeste coronapatiënten liggen in de provincie Groningen (107), gevolgd door Friesland (57) en Drenthe (34). Meer dan de helft van de Noordelijke IC-patiënten komt niet uit het Noorden, maar uit andere delen van Nederland. Het ROAZ geeft aan dat er momenteel voldoende capaciteit is in de Noordelijke ziekenhuizen om de patiënten op te kunnen vangen.