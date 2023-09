Nog drie aanhoudingen na schiet- en steekincident in Coevorden

De politie heeft nog drie personen aangehouden na het schiet- en steekincident in Coevorden vanochtend. Onder hen bevindt zich de vermoedelijke schutter.

Het schiet- en steekincident gebeurde vanochtend aan de Scholekster in Coevorden. Daarbij raakten twee personen gewond. De ene door een schotwond, de andere door een steekwond. Even later werd al een van de verdachten aangehouden, dat ging om een minderjarige jongen.