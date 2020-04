'Asielzoekershuisvesting Emmen niet coronaproof'

De SP in Emmen maakt zich zorgen over de huisvesting van uitgeprocedeerde asielzoekers in verband met de coronacrisis. Volgens fractievoorzitter Wim Moinat hebben de vluchtelingen te weinig leefruimte om zich te houden aan de verplichte anderhalvemeterregel.

In Emmen gaat het om een groep van enkele tientallen. De raadsfractie vraagt in een brief aan B&W van Emmen om opheldering.

'Niet op de hoogte van crisis'

De SP vreest ook dat de asielzoekers niet eens op de hoogte zijn van de coronacrisis en bezoek ontvangen. De begeleiding van deze groep is in handen van de interkerkelijke organisatie INLIA uit Groningen.

De SP wil weten of B&W van Emmen op de hoogte is van de huisvestingssituatie van de asielzoekers en wat er gedaan is om deze coronaproof te maken. Ook vragen de Emmer socialisten zich af hoe het zit met de handhaving van de quarantainemaatregelen voor deze groep vluchtelingen.