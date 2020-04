Drents Museum verbouwt stug door in coronatijd

Tussen het huidige Grandcafé Krul en de Abdijkerk komt een glazen paviljoen. Door een aantal oude ramen te verwijderen en muren te perforeren kunnen bezoekers zich straks gemakkelijk van de ene naar de andere ruimte verplaatsen. Ook geven deze openingen mooie doorkijkjes.

'Heel blij mee'

Museumdirecteur Harry Tupan werkt door de coronamaatregelen veel van uit huis. Hij is blij dat hij vandaag even op de bouwplaats kan kijken. "Zoals je kunt zien komt er een hele grote ruimte bij. En wat ik ook zo mooi vind is dat architectonische van de oudbouw en dat nieuwe gebouw. Hoe dat contrast straks is. Daar zijn we heel blij mee", zegt een glunderende Tupan.

Frida Kahlo, De gebroken zuil, 1944 (Foto: Drents Museum) (Rechten: Drent Museum)

Frida Kahlo

De bouw loopt volgens Tupan op schema. In oktober moet alles klaar zijn want dan gaat de tentoonstelling 'Viva la Frida - Leven en werk van Frida Kahlo' van start. Een grote en belangrijke expositie voor het museum. De hoop is dan ook dat het museum dan weer gewoon open is en dat de coronamaatregelen verder niet voor bezwaren zorgen.

"We geven onszelf nog anderhalve maand voor de go of no-go, want onze collega's van communicatie moeten bijvoorbeeld hun campagne beginnen. We kunnen niet blijven uitstellen", aldus Tupan.