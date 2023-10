Nieuw fotoboek laat zien dat Drenthe toch een waterland is

Achter het Veenpark vond de fotografe een unieke begraafplaats. "Het is een begraafplaats van mensen die verdronken zijn in het veen, dat is ook wat water doet. Ze zijn daar dus ook begraven in het hoogveen. Het is de enige hoogveen-begraafplaats in Nederland."

Soms geluk

Om foto's te maken in de natuur heb je soms ook een tikkeltje geluk nodig, hoe goed je je ook voorbereid. "Dat had ik onder andere met de foto van de bever. Ik was op verzoek van Landschapsbeheer Drenthe op pad, in de Duunsche Landen. Toen ik mijn rondje had gemaakt dacht ik...ik loop nog even naar het bruggetje over de Hunze. Je weet maar nooit."

"Ik kwam aanlopen en zag een bever aan komen zwemmen in de verte. Nou ja, ik zag niet meteen dat het een bever was, maar ik vermoedde het. In hetzelfde gebied had ik ook al beversporen gefotografeerd. Dus het zou wel eens kunnen... Ik heb mijn camera gepakt en heb 'm kunnen fotograferen."

Als een halve wereldreis