Drie verdachten schiet- en steekincident Coevorden zijn mannen uit die plaats

De drie verdachten die gisteravond zijn aangehouden na het schiet- en steekincident in Coevorden, zijn drie mannen uit die plaats. Ze zijn 38, 40 en 60 jaar oud, zo heeft de politie bekend gemaakt. Eerder werd al een minderjarige verdachte aangehouden.

Volgens de politie was er gisterochtend vermoedelijk ruzie tussen meerdere mensen aan de Scholekster in Coevorden. Daarbij werd geschoten, en de vermoedelijke schutter zou daarbij zijn gestoken. Toen de politie aankwam aan de Scholekster bleek een 40-jarige man uit Utrecht een schotwond te hebben en daardoor zwaargewond te zijn.

Voor het steekincident werd niet veel later een minderjarige jongen aangehouden. Naar andere verdachten is door de politie gezocht, onder meer met een droneteam en een politiehelikopter. Op het terrein waar was geschoten werd niemand meer gevonden.