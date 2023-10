Nederlandse volleybalmannen overtuigend langs Mexico op OKT

VOLLEYBAL - Robbert Andringa uit Assen heeft met de Nederlandse volleybalmannen de tweede wedstrijd van het olympische kwalificatietoernooi gewonnen. De ploeg was in het Chinese Xi'an met 3-0 te sterk voor Mexico. De setstanden waren 25-19 25-19 25-16. Oranje begon het toernooi met een nipte nederlaag tegen Canada.

Tegen Mexico, de nummer 21 op de wereldranglijst, kwam Nederland niet in de problemen. Oranje staat elf plaatsen hoger op de mondiale ranking. Ondanks het verschil op de wereldranglijst kon Nederland in de eerste set niet meteen afstand nemen. Mede dankzij een aantal fouten van de tegenstander liep Nederland halverwege de set uit naar 18-12 en gaf deze marge niet meer weg.

In de tweede set kwam Oranje al snel drie punten los (13-10). Bij een stand van 19-13 leek de Mexicaanse coach er weinig vertrouwen meer in te hebben en gooide zijn bord met aantekeningen weg. Nederland maakte het daarna met 25-19 af. In het begin van de derde set ging het nog wel even gelijk op tot 5-5. Maar door een goede servicebeurt van Jorna liep Oranje uit en besliste de wedstrijd daarna met 25-16.