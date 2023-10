Familie Veen loopt Pink Walk Westerbork: 'We waren alle dagen bezig met de borstkanker van onze zus'

De familie Veen deed met een team van 16 mee. "Dit jaar is onze broer overleden. Ja, het is eigenlijk voor onze broer. We hebben speciaal daarvoor een shirtje laten maken. Vandaar dat we met zijn allen meedoen", zegt een geëmotioneerde Harry Veen.

Hun broer Geert overleed dan wel niet aan borstkanker, maar zus Jantje, die gisteren niet van de partij was, heeft het wel gehad. "Ja, je bent eigenlijk alle dagen mee bezig met zoiets. Het is wel je zuster. Het is altijd maar weer afwachten hoe dat uitpakt en hoe het verder gaat. Het is gelukkig allemaal weer goed gekomen", aldus Harry.

De wandeling van 10 kilometer ging de familie Veen goed af. "Het gaat hartstikke goed. Het is soms wel moeilijk om de hele club bij elkaar te houden. Het zonnetje komt erdoor, er is geen regen en we lopen in een heel mooie omgeving."

Kaarsje aansteken

Tussendoor is er tijd voor koffie en kittens aaien bij een pitstop in Eursinge. En aan het eind ontsteekt de familie Veen een kaarsje voor broer Geert in de Stefanuskerk.

"De laatste loodjes waren wel heel zwaar, maar we hebben het met zijn allen gelukkig weer volbracht", zegt Harry na afloop. Volgend jaar zijn ze zeker weer van de partij en gaan ze dezelfde afstand lopen.