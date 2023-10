Drentse boerinnen op kalender: 'Foto met nat doorschijnend T-shirt vond ik toch te heftig'

Tepelpiercings

Vrijdag wordt de kalender gepresenteerd. De boerinnen lopen dan onder meer op een catwalk en worden zo voorgesteld aan pers en publiek. Naast Margot beklimt ook Eva Bouwknecht uit Smilde het podium. Tot haar eigen verbazing overleefde ze de eerste selectieronde van de boerinnenkalender. "Het was al zo lang geleden dat ik me had opgegeven", begint ze haar verhaal. "En ik had nooit een bevestiging ervan gekregen. Het zal wel, dacht ik. Jongens uit de keet in het dorp hadden me voor de grap al eens opgegeven voor de crossmotorkalender. Maar nu zit ik er dus echt bij. Hartstikke leuk."

Ze was op de dag van de shoot op de boerderij van Jan Bronninkreef als laatste aan de beurt. In eerste instantie was het plan om de 20-jarige Eva in een nat T-shirt te laten poseren, zodat haar tepelpiercings zichtbaar zouden worden. "Dat vond ik uiteindelijk toch te heftig", is Eva eerlijk. "Die foto's gaan dan naar iedereen." Wat het dan wel werd? De Smildeger heeft zelf twee paarden en werkt bij een paardenpension, maar in dit geval is één plus één niet twee. "Er waren al anderen die een foto hadden met een paard."

Op de uiteindelijke foto leunt ze in een koeienstal op een rood plateau, passend bij de kleur van haar lingerie. "Op de foto ben ik echt een bitch", zegt ze lachend. "Maar dat is mijn karakter niet. Ik ben juist iemand die altijd lacht. Het lijkt me erg leuk om de foto's later aan mijn kinderen te kunnen laten zien. Kijk, zeg ik dan tegen ze, zo zag mama er vroeger uit."