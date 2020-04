Optocht Kar-Ga-Door in Zuidwolde gaat niet door

De jaarlijkse optocht van oude handkarren en andere historische voertuigen in Zuidwolde gaat dit jaar niet door. De organiserende stichting heeft besloten het festijn, dat zou plaatsvinden in juli, af te gelasten vanwege de corona-crisis.

Voorzitter Rutger Wemmenhove zegt dat het bestuur het besluit met 'pijn in het hart' heeft genomen. Wemmenhove: "De afgelopen jaren hebben we Kar-Ga-Door, na een pauze van vele jaren, opnieuw opgebouwd en heeft het een plaatsje gekregen in de harten van liefhebbers van oude voertuigen en ambachten. Maar zonder te weten hoe de wereld er in juli uitziet, hebben we een tijdig besluit willen nemen."

Kar-Ga-Door is de oude volksnaam voor de vroeger veel gebruikte handkar. Museum De Wemme in Zuidwolde heeft een collectie van 55 van die karren. In 1991 was de eerste jaarlijkse optocht daarvan door Zuidwolde. Na een pauze tussen 2006 en 2013 kreeg het festijn een nieuwe impuls met de oprichting van de Stichting Kar-Ga-Door.

Sponsors

Omdat het evenement veel voorbereiding vergt heeft het bestuur een tijdig besluit willen nemen. Daarbij denkt het bestuur zowel aan de deelnemers, de bezoekers als de sponsors. Wemmenhove: "We weten dat de ondernemers ons een warm hart toedragen, maar nu iedereen alle zeilen moet bijzetten vinden wij het niet gepast sponsoring te vragen."

Ook geen uitgeklede versie

De organisatie zegt verschillende mogelijkheden te hebben bekeken om Kar-Ga-Door toch door te laten gaan. Daaronder ook een 'uitgeklede versie'. Inmiddels werkt het bestuur aan de voorbereiding van Kar-Ga-Door 2021. Rutger Wemmenhove: Het kan niet anders of het wordt dan een extra speciale editie.