Geen doorstart werkvoorzieningschap Buurtsupport, deelnemers naar Emco

Buurtsupport maakt geen doorstart. Per 1 mei stoppen alle activiteiten van het failliete werkvoorzieningschap in Emmen. De deelnemers worden voor een groot deel overgenomen door Emco.

Een doorstart is om 'juridische en financiële redenen geen optie', schrijft Menso, een organisatie die gemeenten in Zuidoost-Drenthe ondersteunt en mensen begeleidt van bijstand naar werk. Curator Paul van Boven zegt desgevraagd dat er bij Buurtsupport geen sprake was van een hoge schuld. "Alleen als het zo door was gegaan, zou een grote schuldenlast zijn ontstaan. Door nu zo te handelen kan ik de pijn voor de crediteuren voor een groot deel verzachten."

Emco

Een groot gedeelte van de deelnemers kan een werk- leerplek krijgen bij werkvoorzieningschap Emco. "Emco-groep heeft zich bereid verklaard deze deelnemers in haar organisatie op te nemen en samen met opdrachtgevers te kijken of en hoe een belangrijk deel van de activiteiten van Buurtsupport voortgezet kan worden", aldus Menso. "Een andere optie is dat opdrachtgevers mensen zelf in dienst nemen", vult curator Van Boven aan.

Via Buurtsupport waren in totaal ongeveer 270 mensen aan het werk, waarvan zo'n 220 deelnemers en de rest op een andere manier. "Met deze mensen is in de afgelopen weken door medewerkers van Menso gesproken. Hierbij is in kaart gebracht wat hun wensen zijn en wat de mogelijkheden voor de toekomst voor hen zijn met betrekking tot werk of dagbesteding", schrijft Menso.

51 werknemers

Buurtsupport had 51 personeelsleden in dienst. Zij zitten dus per 1 mei zonder werk. Curator Paul van Boven laat weten dat het personeel wel een voorkeurspositie heeft bij de vacatures die er wellicht gaan komen bij Emco. "De deelnemers moeten ook hier weer begeleid worden. Tot 1 januari 2022 hebben oud-werknemers van Buurtsupport voorrang bij vacatures."

Kringloopwinkel

Onderdeel van Buurtsupport was ook kringloopwinkel Het Buurthuuske in Klazienaveen. Curator Paul van Boven heeft goede hoop op een doorstart.

