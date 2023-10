Meisje van 16 uit Zorgvlied sinds maandag vermist

De 16-jarige Danique Landman uit Zorgvlied in de gemeente Westerveld is sinds afgelopen maandag vermist, meldt de politie. Ze verliet rond 19.50 uur haar huis richting onbekende bestemming.

Danique is volgens de politie te herkennen aan een handtattoo van vlindertjes en de initialen R.K.E.H. Ze is in zwarte kleding vertrokken, waarbij ze een opvallende klein tasje bij zich had met een houden schouderriem. Verder droeg ze een zwarte trainingsbroek, zwart vest, tongpiercing, neuspiercing en zwarte Nike-schoenen met wit logo.