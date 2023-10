Perspectief voor schaatsliefhebbers in Drenthe, ondanks zorgen over Groningse ijshal Kardinge

Sinds 2016 kent de provincie Drenthe geen ijshal meer, nadat de schaatsbaan in Assen werd gesloten. Daarmee is de schaatshal Kardinge in Groningen het dichtst bij voor de meeste Drenten, maar er zijn zorgen over de financiële toekomst van het sportcomplex. Moeten Drentse schaatsliefhebbers zich zorgen maken? "De schaatshal bevindt zich voorlopig nog niet in zwaar weer", aldus Bart Jonkers, namens de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond (KNSB) voorzitter voor de regio's Groningen en Drenthe.

Alhoewel de temperaturen soms nog zomers lijken, bewegen we ons langzamerhand steeds meer richting de wintermaanden. En dan beginnen de kriebels te komen bij de echte schaatsliefhebbers. Nu de kans steeds kleiner wordt om op natuurijs te schaatsen, zijn deze fanaten aangewezen om in overdekte hallen te schaatsen.

Bezuinigingen

En veel Drenten, met name in het noorden van de provincie, wijken dan uit naar de Groningse schaatshal Kardinge. Maar er zijn zorgen over de toekomst van dit complex. De gemeente Groningen wil namelijk de financiële lasten van het sportcentrum niet meer alleen dragen en vraagt om een bijdrage van buurgemeenten en de provincie. "In de komende jaren komt er een gemeentelijke bezuiniging aan vanuit het Rijk, dus vraagt de gemeente om een hulp", vertelt Jonkers.

Bovendien is de schaatsbaan in Groningen aan onderhoud toe en zijn er plannen om een volledig nieuw complex te bouwen. De kosten daarvoor zouden tussen de 15 en 20 miljoen euro zijn.

Drentse verenigingen

Sinds de ijshal in Assen gesloten is, wijken ook schaatsverenigingen in Noord-Drenthe uit naar Groningen. De Scheuvelloper in Assen, De Hunen uit Zuid-Oost Drenthe en SV Noord Oost Drenthe organiseren hun trainingen in Kardinge. "En dan hebben we het nog niet eens over alle recreanten en de verenigingen die niet zijn aangesloten bij de KNSB die daar schaatsen", benadrukt Jonkers.

Jonkers doet er namens de KNSB daarom alles aan om het schaatsen in het Noorden te blijven faciliteren. En hij ziet genoeg perspectief voor het Noorden. "Natuurlijk maken partijen, waaronder wijzelf, ons zorgen. Er is nog maar één schaatsbaan in Groningen en Drenthe, dus doen wij er alles aan om het schaatsen in deze regio's te behouden."

Schaatsbaan in Drenthe

Maar eigenlijk is Jonkers best optimistisch over het schaatsen in onze provincie, want hij is betrokken bij de realisatie van een nieuwe Drentse schaatsbaan. "Ik ben bezig met de provincie om de financiering voor de nieuwe ijshal rond te krijgen. Voor het einde van 2023 kan ik hierover hopelijk meer duidelijkheid geven."

Als het aan Jonkers ligt komt deze hal in Meppel, zodat inwoners in de hele provincie een schaatsbaan in de buurt hebben. "Maar de locatie is voor mij secundair. Een baan is beter dan geen baan." Assen is ook nog in beeld voor de nieuwe schaatshal.

Talentontwikkeling

"Als je elke keer lang in de auto moet zitten om te schaatsen, beleef je vaak minder plezier in de sport", legt Jonkers uit. Ook voor de talentenontwikkeling in Drenthe is het daarom belangrijk dat er weer een ijsbaan in de provincie komt. "Een hal in Meppel zou bijdragen aan nieuwe talenten, die je nu nauwelijks hebt in Drenthe."