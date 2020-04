Verbouw De Wemme kostbare operatie

Op zijn vroegst dit najaar start museum De Wemme in Zuidwolde met een verbouwing die het afgelopen winter al wilde uitvoeren. Dat is het gevolg van een aanpassing van het ontwerp van een nieuw entreegebouw die duurder is dan verwacht.

Volgens secretaris Arie-Leen Schoonhoven van het museumbestuur is de verbouw uitgesteld na een advies van een extern deskundige. "In de oorspronkelijke berekening van de kosten gingen we uit van een uitbouw met houten gebinten. De museumboerderij zou dan mooi doorlopen in de aanbouw op het voorplein."

Aluminium voorpui

"Maar omdat het een beeldbepalend gebouw is, moet het nieuwe deel duidelijk contrasteren met het oude deel. Dus komt er op advies nu een aluminium voorpui." Maar de kosten zijn daardoor opgelopen. "Tot royaal boven de twee ton", zegt Schoonhoven. Meer dan de 220.000 euro die het museumbestuur beschikbaar had voor de verbouw.

Het museum aan de rand van Zuidwolde kondigde in 2018 al aan dat het een nieuwe entree wil. De huidige entree heeft voor mensen met een rollator namelijk meer weg van een hindernis. Op het pleintje voor de ingang komt daarom een uitbreiding, die ook extra zaalruimte biedt.

Sparen

Om de extra kosten op tafel te krijgen, wordt dit jaar het planmatig onderhoud door de gemeente overgeslagen. Dat bedrag komt ten goede aan de verbouwing. Van gemeente De Wolden kreeg De Wemme eerder al een ton. Ook het VSB-fonds, de Rabobank en de TVM-foundation deden een duit in het zakje. Het plaatje was rond met 50.000 euro van het museum zelf.

Schoonhoven: "We hebben al verschillende keren zitten schrappen in de plannen om de verbouw toch weer wat goedkoper te maken. Over twee weken besluit het bestuur over de kosten."

Expositie 'Wederopbouw'

Museum De Wemme is inmiddels zo goed als klaar met de inrichting van een nieuwe tentoonstelling. Onderwerp is de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Daarin is een bunker van de BB, de Bescherming Burgerbevolking, nagebouwd.

Topstuk van de tentoonstelling is een Messerschmitt, een driewielerauto met vleugeldeuren uit die jaren. Afgelopen week is de oldtimer het museum ingereden. Door de corona-maatregelen is het vooralsnog onduidelijk wanneer De Wemme de deuren kan openen voor publiek.