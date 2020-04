Vaart in Assen bouwt aan digitale koopstraat met alle winkels

Met de coronacrisis willen de winkeliers in de binnenstad dat het Asser winkelaanbod online goed zichtbaar is. Daarom wil de binnenstadsvereniging de winkels bundelen op één platform in de vorm van een digitale koopstraat. Ook kijken ze naar een gezamenlijke bezorgdienst.

Volgens binnenstadsregisseur Kjeld Vosjan is een goed digitaal platform voor de winkels in het Asser centrum al veel langer een wens. Door corona is die behoefte nu versneld.

'Snel doorpakken'

"Ja, hier geldt inderdaad, elk nadeel heeft zijn voordeel. Door corona is het besef, dat dit echt nodig is, er nu volop. Veel winkeliers verzuchten de laatste weken, omdat de klanten niet meer naar de stad komen, 'ach, kon ik mijn producten online nu maar goed wegzetten, dan had ik wat meer omzet gehad'. De tijd is door corona er nu echt rijp voor, en dus pakken we snel door", zegt Vosjan. "We maken van de nood een deugd."

Vaart in Assen peilt de komende dagen nog onder de middenstand wie er allemaal mee wil doen. Maar met 30 tot 50 winkeliers gaat de eerste fase van de digitale koopstraat sowieso al van start. En Vosjan weet zeker dat er zoveel deelnemers zullen zijn.

Vervolg op Samen voor Assen

Een paar weken geleden startte de binnenstadsvereniging vanwege de coronacrisis al met de actie Samen voor Assen, in samenwerking met een reclame- en marketingbureau. Horecabedrijven en andere winkels konden via het marketingplatform Dit is Assen speciale acties met ondermeer bezorgdiensten kwijt.

Zeventig winkels en horecabedrijven hebben daar inmiddels gebruik van gemaakt. "Een succes", zo vindt Vosjan, "maar daar is het ondertussen zo onoverzichtelijk geworden, dat het de hoogste tijd is voor een goed online portaal voor de winkels in de binnenstad." Ook is het de bedoeling dat bij online-aankopen een gezamenlijke bezorgdienst uitrukt. "Of per transportfiets, of een milieuvriendelijke bezorgauto. Het moet niet zo zijn, dat ieder voor zich met auto's rondrijdt om te bezorgen", stelt Vosjan.

Kosten: 30.000 euro

Kosten van de digitale koopstraat worden geschat op 30.000 euro. "Daarvan is 15.000 euro voor de bouw van het online platform, en 15.000 euro voor marketing en promotie", vertelt Vosjan. "Want met zo'n platform alleen ben je er niet, het moet ook bij iedereen bekend worden gemaakt met een goede campagne." Het voorstel is dat winkeliers gratis mogen meedoen vanwege de coronacrisis.

De binnenstadsvereniging probeert nog financiële steun te krijgen van gemeente, provincie en Regiovisie Assen-Groningen. "De eerste signalen uit die hoek zijn in elk geval positief, maar we gaan niet wachten op concrete toewijzingen. We gaan alvast beginnen met het bouwen van de digitale infrastructuur. We zitten nu middenin de coronacrisis, we moeten niet te veel tijd verliezen."

Goede naam nodig

Binnen drie weken moeten de eerste Asser winkels op de digitale koopstraat te vinden zijn. Assen volgt met het initiatief het voorbeeld van buurstad Groningen. Daar is het winkelaanbod digitaal gebundeld op Warenhuis Groningen. Welke naam het online winkelportaal in Assen krijgt, is nog onduidelijk. Er werd in eerste instantie gedacht aan Warenhuis Assen, zoals het Groninger voorbeeld. "Maar dat schept misschien te veel verwarring met Warenhuis Vanderveen. Dus denken we aan iets in de trant van Koopstraat Assen of Koopstad Assen. Goede suggesties zijn welkom", besluit Vosjan.